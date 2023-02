Inter-Udinese | Sottil: “Manca qualcosa. 4 vs 2 bisogna fare gol”

L'allenatore bianconero ha parlato a Sky del match appena terminato. Di seguito le dichiarazioni sull'ennesima sconfitta.

Redazione

6 punti nel girone di ritorno. L'Udinese non riesce più a vincere e anche questa volta va a un passo dall'impresa per poi sciogliersi. Fatale l'errore di Success 4 vs 2 che ha concesso ai nerazzurri la ripartenza da cui è scaturito il gol di Mkhitaryan. A fine partita, ha parlato il tecnico dei bianconeri Andrea Sottil. Ecco le sue parole a Sky.

Come mai avete lasciato così tanto spazio sul gol del 2-1?

"Abbiamo concesso la ripartenza perché dovevamo fare gol 4 contro 2. Abbiamo giocato una grande partita che si è sbloccata per un rigore molto dubbio. Nel secondo tempo l'Inter è partita forte, ma i ragazzi hanno resistito senza soffrire troppo. Poi è arrivato l'errore in superiorità numerica che era la chance per uscire da qui con i tre punti. Fa male vedere queste immagini soprattutto la squadra, capace di fare una gara di livello sotto tutti i punti di vista".

Ha parlato della situazione con il direttore Marino?

"Con la dirigenza ci siamo detti che dobbiamo giocare partita per partita e poi alla fine vedremo dove saremo. Questo è il nostro obiettivo. Penso che l'Udinese, anche stasera, abbia dimostrato che vuole essere protagonista del campionato. Ha giocato al calcio. Nella ripresa, in un momento di grande forcing dell'Inter ho messo una punta per rialzarci, convinto che con tanti uomini davanti avremmo potuto sfruttare le ripartenze. E così è stato, ma poi non segnamo. Ebosse ha una leggera distorsione al ginocchio, dovremo valutare l'entità".

Cos'è cambiato dall'andata?

"All'andata è stata una partita diversa. Poi le squadre crescono, migliorano. L'Udinese ha fatto una grande partita oggi, ma rispetto all'andata ci sono mancati gli episodi. Abbiamo preso campo, pressato. Questo è significativo. Poi le partite sono sempre diverse. Basta vedere la rosa dell'Inter, le possibilità di scelta di giocatori che ha. Ma se Success fa gol, o sceglie di passarla a Beto o Lovric, parliamo in maniera diversa. La differenza la fa la qualità".

Le parole di Sottil — Manca il veleno in quell'ultimo metro di campo?

"Sono d'accordo con lei (Condò ndr). Facciamo le analisi tutti i giorni, eppure non riusciamo a svoltare. La squadra offre sempre prestazioni importanti. Giochiamo un sacco di palloni dentro l'area avversaria. Purtroppo là davanti non stanno arrivando i gol. Manca qualcosa. Anche oggi sorridevo rammaricato di fronte una ripartenza che 9 volte su 10 è gol. Non raccogliere niente fa male. Il mio compito è di continuare a lavorare e di preparare la partita con lo Spezia settimana prossima".

Su Success e il suo momento

"Success? Non ha mai giocato tanto in carriera come ha fatto quest'anno. Ha anche rinnovato il contratto. Gioca sempre. Se non parte, è sempre subentrato da protagonista. Oggi si è impegnato tantissimo ma nelle azioni determinanti non è stato preciso. E' un ragazzo sereno, lavora in armonia, gode della fiducia di tutti. Non c'è bisogno di lavorare sulla sua testa".