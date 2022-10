Udinese-Monza | Sottil: “Non siamo stati aggressivi come nostro solito”

Dopo le parole rilasciate a Sport Mediaset, Sottil è intervenuto in conferenza stampa per analizzare ancor meglio la prima sconfitta dopo 9 partite. Ancora una volta i bianconeri si sono dimostrati allergici a una squadra lombarda, dopo la sconfitta all'esordio contro i Campioni d'Italia.

"Dispiace, ci tenevamo a passare il turno, avevamo tutte le possibilità di passarlo e non ci siamo riusciti. Nel primo tempo non siamo stati aggressivi come al solito e non mi piace mai, eravamo anche un po' lenti nel giro palla e c'erano le qualità del Monza. Nella ripresa siamo stati più presenti e siamo riusciti ad attaccare con più frequenza e ad occupare meglio gli spazi. Poi ci sono stati quei due minuti in cui siamo stati poco attenti, sono sconfitte che fanno male, ci danno dispiacere perché era anche davanti ai nostri tifosi, ma non deve macchiare quanto fatto fino ad ora".