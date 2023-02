Udinese-Spezia | Sottil: “Oggi sono veramente arrabbiato. Ora basta”

Il tecnico piemontese si è lasciato andare nel post in un durissimo sfogo contro gli errori difensivi della squadra, giudicati inammissibili

Redazione

Un Sottil inedito quello visto stasera ai microfoni di Dazn. L'allenatore friulano si è lasciato andare a uno sfogo pesante dopo l'ennesima partita gettata al vento. Ecco le sue parole nel post-partita.

Una partita rimessa in careggiata, l'ha soddisfatta?

"Oggi sono veramente arrabbiato, ogni domenica sono qua a ripetere la stesse cose e mi sto francamente annoiando. Così si rischia di prendere in giro le persone. Sotto il profilo dell'impegno ci siamo stati, siamo partiti bene, creando occasioni, ma non è possibile prendere ancora questi gol. Adesso basta, è ora di smetterla. Una squadra come la nostra non può prendere sistematicamente dei gollonzi cosi. Perchè questi sono gollonzi. Basta scuse perchè prendiamo il primo gol che è qualcosa di allucinante. Io sono una persona schietta e queste cose non sono ammissibili. Il secondo gol idem, partita in totale controllo e prendiamo contropiede dal nostro corner".

Da cosa dipende questa debacle difensiva?

"Non è una debacle difensiva, io non sono qua a dare le colpe all'attacco o alla difesa, perchè questo non sarebbe giusto. Si riparte eliminando questi errori, avendo un senso di responsabilità maggiore per il nostro mestiere, per la nostra proprietà e per i nostri tifosi. Non è accettabile buttare via una partita così."

Le parole del mister — E' la mentalità che non va?

"Purtroppo siamo noi che determiniamo i risultati. Nessuno ci regala i punti. Siamo noi che dobbiamo limitare questi errori banali. Abbiamo ribaltato per l'ennesima volta una partita complicata, giocando bene e poi ci manca il mestiere, la lettura. L'episodio lo legge sempre meglio l'avversario e questo non l'accetto più. Tra primo e secondo tempo ho detto che non dovevamo prendere contropiede. Ho lasciato un uomo in più. Non abbiamo fatto fallo, non abbiamo seguito. Qua Lovric deve fare fallo e se viene espulso amen, però ha fatto quello che deve fare. Dirò le stesse cose nello spogliatoio. Ora basta."

I bianconeri vogliono fare la differenza, ma al momento non riesce ad arrivare la vittoria.