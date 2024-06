News Udinese | Sottil a un passo dal ritorno in panchina: il punto

L'ex allenatore dell'Udinese Andrea Sottil è pronto a ripartire dopo l'esonero dello scorso ottobre. Il tecnico piemontese era stato approcciato dal Cesena, ma ora la corsa sembra si sia ristretta esclusivamente alla Salernitana. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Salernitana è vicina a chiudere per il tecnico piemontese. Il club campano sta considerando vari cambiamenti per la prossima stagione.

In attesa che si compia il possibile passaggio delle quote, Petrachi ha deciso di puntare tutto su Andrea Sottil, reduce dal biennio sulla panchina dell’Udinese, dove ha prima centrato il dodicesimo posto in Serie A ed è stato poi esonerato alla nona giornata della stagione da poco conclusa. L'ex tecnico bianconero al momento è il nome il cima alla lista. Contatti costanti che potrebbero portare presto alla fumata bianca.