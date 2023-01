Juventus-Udinese / Sottil: “Peccato perché il gol arriva da un nostro errore”

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Juve di Max Allegri. I friulani si devono arrendere nel finale al gol di Danilo arrivata da una distrazione della difesa dopo un calcio d'angolo. La Vecchia Signora ha spinto nel finale, cercando di più la vittoria. Altro inciampo per la squadra dei Pozzo che adesso non vince da più di 100 giorni. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le parole del tecnico nativo di Torino. Ecco l'intervista post partita di Sottil.