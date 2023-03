Milan-Udinese | Sottil pensa a un cambio: Pereyra alle spalle di Beto dal 1′

I friulani si preparano al prossimo incontro di campionato. Un match molto complesso è quello in programma sabato sera alla Dacia Arena

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del match di sabato sera. Stiamo parlando di un incontro importante sotto tutti i punti di vista e di conseguenza l'impossibilità nel poter sottovalutare l'impegno. Dall'altra parte del campo si presenterà una squadra forte come i rossoneri di Pioli, in cerca di riscatto dopo il pareggio con la Salernitana. Ai meneghini serve una vittoria per concludere al meglio questo spezzone di gare pre sosta per la Nazionali. Sottil verso la conferma dell'undici visto con l'Empoli, con un solo dubbio in avanti, mentre Pioli rilancia Ibra dal primo minuto. Adesso andiamo a vedere le possibili scelte dei bianconeri.

Sottil potrà portare in panchina Nestorovski, ieri in gruppo. La squadra ha svolto prove tattiche a porte chiuse, ma dalle ultime indiscrezioni pare che accanto a Beto, in avanti, potrebbe non esserci Success ma Pereyra, con Arslan, Walace e Lovric in mediana. Ehizibue e Udogie sugli esterni. In difesa, ancora out Masina che ieri ha svolto lavoro differenziato con il preparatore, confermati i soliti tra Becao, Bijol, Perez.

Tutti i ballottaggi — Le due squadre sono sommerse dai dubbi. Quelli che riguardano l'Udinese partono dal centrocampo dove va ancora deciso il terzo componente titolare visto che sia Lovric sia Walace hanno una titolarità pressoché assicurata. Al momento in vantaggio sembra esserci Arslan, ma non va dimenticata anche la possibile scelta Samardzic, per dare più qualità alla mediana. In attacco, invece, sarà riproposto Pereyra nel ruolo di trequartista, al posto di un appannato Success.