Spezia-Udinese | Sottil nel post-gara: “Poco cattivi e poco determinati”

Al termine del match contro i liguri, mister Sottil ha risposto alle domande dei giornalisti: ecco le sue dichiarazioni a caldo

Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn del pareggio per 1-1 contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. Avevamo fatto un gran gol con Success, peccato per il fuorigioco millimetrico che lo ha reso irregolare. Nella prima parte di gara hanno fatto meglio loro. Siamo stati poco cattivi e poco determinati. La squadra ha dimostrato anche questa sera di avere la mentalità giusta. Il secondo tempo è stato più equilibrato, poi dal 75' la partita è andata tatticamente in stallo. Potevamo gestire meglio alcune situazioni. Questa squadra ha 24 punti su 14 partite, devo solo fare i complimenti ai ragazzi. Oggi non era facile in un un campo stretto".

"Io devo ringraziare i ragazzi. Nel calcio ci sono momenti che vai a 2000 e momenti in cui vai meno. Abbiamo costruito in estate la mentalità giusta. Peccato perché è mancata qualche vittoria che meritavamo. La gara la ribalti quando ci credi veramente e forgi questa mentalità. Abbiamo tanti giocatori fuori quindi devo gestire le forze e non è semplice".

Uno sguardo alla prossima gara — "Il Napoli è una squadra supersonica allenata da un allenatore che ho avuto e stimo molto. Spero di recuperare qualche giocatore anche se non credo. Le partite vanno giocate, non sono perse prima, quindi andremo al Maradona a giocarci le nostre chance". Termina con queste dichiarazioni l'intervista al tecnico Andrea Sottil.