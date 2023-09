News Udinese – Sottil prepara l’arma segreta / Pronto per stravolgere tutto

Il coach bianconero è pronto per la trasferta di Cagliari. Proprio in queste ore sta mettendo a fuoco la mossa che possa fargli vincere la partita. Il calciatore messo sotto osservazione entrerà dalla panchina e ci si aspetta possa cambiare totalmente le sorti del match. Ecco l'ultima news nel mondo dell'Udinese.

Il pensiero di mister Sottil

Roberto Pereyranon sarà impiegato dal primo minuto, ma nella ripresa entrerà quasi sicuramente in campo per far vedere di che pasta è fatto. L'argentino potrebbe essere il classico cambio spacca partita, soprattutto in questa occasione visto che stravolgerebbe il team e soprattutto la qualità disponibile.