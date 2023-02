Udinese – Sottil presenta il match: “Vincere, giochiamo solo per quello”

Il tecnico bianconero Andrea Sottil presenta l'incontro di domani tra l'Udinese e il Torino di Ivan Juric. Ecco le dichiarazioni in conferenza

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di vincere e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Anche il mister Andrea Sottil ha presentato la partita nel miglior modo possibile e specificato cosa cercherà dai suoi giocatori in vista del match di domani pomeriggio. Ecco tutte le parole del tecnico e le indicazioni per un match che potrà sancire quale delle due società può ambire con più forza ad un posto nelle prossime competizioni europee.

"Questa settimana abbiamo lavorato senza distrazioni o alibi dovute al calciomercato. Ci siamo molto concentrati sul lavoro, con allenamenti di grande intensità e qualità". La squadra sembra essere in un ottimo stato di forma e sicuramente queste notizie non possono fare altro che aumentare le aspettative. Il tecnico, inoltre ha detto la sua anche sulle condizioni ed il momento che stanno attraversando i suoi giocatori: "I miei ragazzi stanno bene fisicamente e, anche questa settimana, ho visto grande motivazione e fame nei loro occhi". Le intenzioni sono chiare e ci si prepara ad una vera e propria battaglia sotto tutti i punti di vista. L'intervista non si conclude qua, perché non è mancato il parere sul calciomercato.

L'addio di Beto — "Importante per noi che Beto non sia partito. È una sfera che non mi compete, conosco bene la proprietà e sono stracontento della rosa che ho a disposizione e della dirigenza". Estrema fiducia nei confronti del bomber portoghese che potrà portare la società in alto. Infine ecco il risultato che Sottil vuole raggiungere contro questo Torino: "Vincere perché è importante vincere, si gioca solo per quello e bisogna avere questa mentalità, a prescindere dalla classifica".