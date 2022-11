News Udinese | Sottil prova la carta Ehizibue: possibile chance dal 1′

Senza Lovric, out per infortunio, il tecnico piemontese potrebbe dare una possibilità dall'inizio all'esterno arrivato in estate dal Mainz

L'Udinese che affronterà domani il Lecce dovrà fare a meno di Becao e Lovric, due giocatori fondamentali negli schemi tattici di Sottil. Se per il primo, la soluzione alternativa è già prevista e collaudata, con Perez a destra, Bijol centrale e Ebosse a sinistra, per sostituire lo sloveno ci sono diverse soluzioni. La prima strada porta a Lazar Samardzic. Il talento tedesco, come ogni giocatore, ha sempre sperato di trovare maggiore spazio, come ha raccontato a Udinese Tonight, e ora che Lovric è k.o., le sue possibilità di giocare dall'inizio contro il Lecce si sono moltiplicate.

L'alternativa, però, potrebbe essere il ritorno nel ruolo di mezzala destra di Pereyra, con l'impiego di Ehizibue sull'esterno. Questa soluzione però pare non convincere a pieno il tecnico piemontese che pare più intenzionato a schierare Samardzic dall'inizio. Pereyra, nel suo nuovo ruolo, resta intoccabile perché è in grado di consentire lo sviluppo del gioco in un certo modo. In più il classe '02 ha dalla sua la tecnica e la classe per fare male alla retroguardia salentina.

Ehizibue dal 1' — In caso di Pereyra mezz'ala però, la corsia destra sarà quindi occupata da Kingsley Ehizibue. E' una soluzione che il mister ha provato nelle prove tattiche al Bruseschi e che, se il laterale assicurerà maggiore attenzione, maggiore acume tattico e meno esuberanza, potrebbe essere adottata anche dal primo minuto. Vedremo domani quale sarà la scelta definitiva.