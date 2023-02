Udinese – Sottil presenta la gara: “I ragazzi hanno fame. Vogliamo vincere”

Il tecnico bianconero Andrea Sottil presenta l'incontro di domani tra l'Udinese e il Sassuolo di Dionisi. Ecco le sue parole in conferenza

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di vincere e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Anche il mister Andrea Sottil ha presentato la partita nel miglior modo possibile e specificato cosa cercherà dai suoi giocatori in vista del match di domani a mezzogiorno. Ecco tutte le parole del tecnico e le indicazioni per un match che potrà sancire il riscatto dei suoi. "Il Sassuolo lo rispettiamo, ha all'interno degli ottimi calciatori, sia nei titolari sia nelle alternative. Ma abbiamo le qualità e la forza per metterlo in difficoltà". Andrea Sottil ha detto così in conferenza e si aspetta domani alla Dacia Arena un'Udinese all'altezza della situazione contro un avversario che "è allenato molto bene da due anni da Dionisi, con una filosofia dal gioco tecnico ed intenso. Li conosciamo bene. È vero che vengono da due vittorie, ma abbiamo veramente la voglia e la determinazione di sfoderare una prestazione di grande livello davanti al nostro pubblico"

I bianconeri hanno anticipato a giovedì il ritiro: "questa è una società di alto livello, formata da uomini straordinari, giocatori e staff, che lavorano tutti i giorni per migliorarci. Dico questo perché è un grande segno di responsabilità, siamo tutti concentrati e lavoriamo tutti i giorni per offrire sempre il meglio di noi stessi. I ragazzi si sono allenati come forsennati, con grande fame e concentrazione per preparare questa partita".

Le parole del mister — Recuperato Pereyra, Sottil spera di ritrovare presto il miglior Masina, oggi apparso in una buona condizione fisica in allenamento, e punta forte su Thauvin: "Sta crescendo. Non è arrivato qui fuori condizione, ma non ha giocato tante partite consecutive ed il cambiamento climatico e di campionato può influire sul recupero. Lui oggi ha una buona condizione fisica. Detto questo ha fatto una buona settimana, è arrivato con grande voglia e determinazione". Infine una battuta sull'incidente occorso a Zaccheroni:"Lo conosco, una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino e tutta la famiglia Udinese gli è vicino. Gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua guarigione". Cambiando discorso, ecco un recap sulla situazione e il momento che stanno vivendo i bianconeri. Ecco tutto quello che bisogna sapere <<<