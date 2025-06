Udinese News – L’ex Sottil riparte dalla B: ecco dove allenerà

Il tecnico Andrea Sottil non ha intenzione di perdere tempo ed infatti sta per tornare su una panchina di primissimo livello: le ultime

Dopo una stagione e mezza sulla panchina dell'Udinese (con un epilogo al di sotto delle aspettative) ed una tormentatissima annata con la Sampdoria, è arrivato il momento per Andrea Sottil di rimettersi in carreggiata . Sembra esserci un club della cadetteria che non vede l'ora di poter annunciare le sue prestazioni.

La società che ha messo in cima alla lista dei preferiti il tecnico che ha guidato anche l'Ascoli in Serie B è il Modena. Solo una questione di tempo prima che il club possa annunciare questa importante scelta. Una decisione che fa capire in maniera chiara l'obiettivo della società: i piani alti della classifica. Cambiando rapidamente discoro, ecco le ultime sul mercato. Quattro addii in attacco? Shock Runjaic <<<