News Udinese / Sottil rischia tantissimo: Pozzo ha già scelto il sostituto

L'Udinese non sa più vincere. Nel corso di queste prime otto giornate di campionato non è mai arrivata la vittoria, nonostante il calendario tutt'altro che difficile. la squadra ha affrontato principalmente squadre di bassa classifica, ma non è mai riuscita a collezionare il bottino pieno e proprio per questo motivo la panchina di Sottil scricchiola.