Udinese-Genoa | Sottil: “Siamo in crescita. Soddisfatto dell’atteggiamento”

Mister, un'analisi sul pareggio di questo pomeriggio, arrivato in extremis, con i fischi del primo tempo tramutati in applausi nel finale:

"I nostri tifosi rimangono un valore aggiunto e ci sta che siano arrabbiati, li capisco. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché nonostante tutto hanno lottato. Oggi, abbiamo incontrato la squadra più in forma del campionato. Abbiamo subito il primo gol in modo rocambolesco e hanno segnato il raddoppio in un momento di difficoltà per loro. Poi nel secondo tempo siamo stato bravi a reagire e a prendere possesso del pallino del gioco. Nel primo avevamo troppa ansia e questo non deve succedere. Nel secondo invece, abbiamo fatto quello che sappiamo fare, con ordine, e abbiamo messo pressione costante. Siamo in crescita. Sono convinto che questa squadra tornerà presto protagonista e risalirà la classifica".