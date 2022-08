Notizie Udinese | Sottil: “Sono carico e lucido. Dovremo essere coraggiosi”

Ci siamo. L'Udinese è pronta a scendere in campo per la sua cinquantesima volta in Serie A e lo farà nello stadio dove tutto era cominciato nel 1950, proprio contro i rossoneri.

Sottil ha esordito commentando l'emozione per la sua prima panchina in Serie A: "Tante e bellissime sensazioni. Ripenso al mio film personale iniziato nel 2011 a Siracusa e arrivare ora ad essere l’allenatore dell’Udinese mi dà grande soddisfazione. Il percorso mi è servito molto per crescere ed oggi sono pronto per il debutto, per giunta a San Siro e sarà molto stimolante contro i campioni d’Italia. Ci arrivo molto carico e lucido su quello che dovremo fare ma non nascondo che sarà una bella emozione." Poi il tecnico piemontese ha proseguito accennando ai 50 anni di presenza nel massimo campionato dei bianconeri: "Sicuramente questo club raggiunge un traguardo storico, grandioso. E’ un vanto e, per questo motivo, siamo chiamati ad iniziare col piede giusto e con una grandissima prestazione. La squadra è pronta, abbiamo lavorato duramente e sono sicuro che i ragazzi approcceranno bene a questa partita". Di seguito le dichiarazioni sull'undici titolare, ecco chi recupera per la sfida ai rossoneri <<<