Udinese-Juventus | Sottil: “Stagione positiva. Sono pronto a migliorarmi”

“Abbiamo tante assenze quindi stasera, inevitabilmente, andranno in campo questi due giovani difensori della Primavera che hanno lavorato con me e la squadra per tutto l’anno. Abankwah ha già esordito a Bologna. Sono due giovani su cui l’Udinese ha fatto investimenti importanti e su cui nutre ottime aspettative. L’esordio dall’inizio avviene contro una squadra forte come la Juve, ma sono sicuro che faranno la loro parte.