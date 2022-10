Udinese-Torino | Sottil studia la mossa: ritorna il tandem Deulofeu/Beto

Il tecnico piemontese vuole subito rimediare alla sconfitta subita in coppa. Tornano i titolari in un match che si preannuncia esplosivo

Redazione

Giorno di allenamento al Bruseschi prima della rifinitura di sabato che decreterà le scelte definitive di Sottil per la gara di domenica contro i granata. Dopo la sconfitta subita in Coppa Italia, questo sarà un bel test per decretare il livello di maturità dei bianconeri che in caso di vittoria proseguirebbero il proprio sogno verso vette della classifica da anni inesplorate.

Sarebbe importante per i friulani mettere a segno il decimo risultato utile consecutivo in serie A. Servirà una prestazione super per cercare di mettere in difficoltà una squadra ostica come il Torino. In soccorso ai bianconeri potrebbe venire la miglior condizione atletica e mentale, visto che i granata arrivano a questo incontro in un periodo nero della propria stagione. Di seguito la probabile formazione dell' Udinese che scenderà in campo alla Dacia Arena domenica all'ora di pranzo, raccolta dagli ultimi aggiornamenti.

La probabile formazione — Andrea Sottil, dopo il turnover di mercoledì, opterà per mandare in campo i titolari. In difesa Becao è squalificato e ancora alle prese con il problema all'adduttore, quindi toccherà nuovamente ad Ebosse prenderne il posto. Sulle fasce tornano Udogie e Pereyra mentre a centrocampo potrebbe riposare uno tra Makengo e Lovric (il secondo è il più indiziato), con al suo posto Samardzic, favorito. Davanti, invece, il ballottaggio è il solito tra Beto e Success, con il primo leggermente favorito per partire dall'inizio accanto all'inamovibile Deulofeu.