News Udinese | Sottil torna in panchina? Diversi club su di lui

Un ex tecnico dell'Udinese potrebbe tornare in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da TMW, Andrea Sottil potrebbe ritrovare una panchina nella massima serie nella prossima stagione. L'allenatore piemontese è stato sondato nei giorni scorsi dal Monza. Da superare, però, la concorrenza di Alessandro Nesta, al momento il principale candidato a prendere il posto di Palladino. Nonostante una salvezza miracolosa Marco Baroni potrebbe lasciare Verona ed ecco che per Sottil potrebbero aprirsi le porte dell'Hellas. Diverse anche le squadre di B (con l'incognita Venezia e la neo retrocessa Salernitana) che sembrano essersi interessate a lui. Dopo l'esonero di questa stagione la voglia di tornare a mettersi in gioco è tanta.