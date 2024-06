Ex Udinese – Sottil torna in panchina? Lo vuole una squadra di Serie A

Andrea Sottil dopo solo qualche mese dal suo esonero in quel di Udine sarebbe pronto per tornare a tutti gli effetti nella massima serie del calcio italiano. Il tecnico ex Ascoli ed Udinese ha grande voglia di poter tornare a dire la sua. C'è un club pronto per dargli fiducia.

L'Hellas Verona in queste ore è rimasto orfano di un condottiero davvero incredibile come Marco Baroni e proprio per questo motivo è a caccia di un altro comandante di ferro. Il nome che viene messo in cima nel corso di queste ore è proprio quello di Sottil.