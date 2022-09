News Udinese – Sottil è l’uomo dei record: da allenatore a giocatore

La squadra bianconera continua a volare in classifica, stiamo parlando di una società che fa la differenza e per ovvi motivi sorprende tutti. Al momento si trova in terza posizione con ben sedici punti collezionati in sole sette partite, una media incredibile se pensiamo che dopo le prime due la compagine di Andrea Sottil disponeva di un solo punto. Inoltre vanno anche aggiunte vittorie di un certo spessore contro degli avversari in lotta per le posizioni di vertice. Prima la dimostrazione di gioco offerta alla Roma di Jose Mourinho ed ora anche quella data a Simone Inzaghi e ai neroazzurri. Quella di questa stagione è la miglior partenza nella storia del club friulano, al pari di un'altra. Queste due stagioni, però, hanno un minimo comun denominatore.