Udinese-Roma | Le parole di Sottil: “Vogliamo creare un’identità nostra”

L'allenatore dei friulani ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della goleada rifilata ai giallorossi.

Il tecnico dei bianconeri ha parlato al termine di una partita condotta in modo magistrale dai suoi. L'Udinese rifila 4 reti ai giallorossi e ora sogna in grande. Grandi prestazioni da parte di tutti i calciatori friulani, con Deulofeu e Pereyra sopra le righe, perfetti nel dettare i ritmi e nell'inventare occasioni in fase offensiva. Non perdere tutte le dichiarazioni dell'allenatore piemontese. Ecco le sue parole e le affermazioni più eclatanti.

Sottil ha esordito parlando del match: "Siamo in un ottimo momento, la squadra è in crescita e stiamo bene fisicamente. Stiamo lavorando sull'andare in pressone in avanti perché abbiamo le caratteristiche per farlo contro chiunque. Stiamo cercando di creare un'identità nostra. Abbiamo giocato un buon calcio, creando tantissimo. Abbiamo nel nostro DNA delle transizioni devastanti. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi molto fisici e di grande motricità"

Le parole del mister

Il tecnico ha poi proseguito parlando di come ha preparato la gara e della nuova posizione ritagliata su misura a Pereyra: "Noi dobbiamo cercare di scivolare a 4 e di mantenere il quinto alto.Oggi dovevamo giocare il nostro calcio, per questo l'inserimento di Samardzic e Arslan per mandare fuori giri i loro mediani. Tucu è un giocatore straordinario, un appoggio dove ci possiamo ancorare e da li innescare le nostre azioni. La sua qualità e quella di Deulofeu sono incredibili. I ragazzi sono stati straordinari". Infine ha risposto ad una domanda sulla rosa e sul suo idolo come allenatore: "La squadra è competitiva nei doppi ruoli.Lavoriamo per crescere e per coinvolgere tutti nel progetto. Dobbiamo stare coi piedi per terra ed essere consapevoli delle nostre forze. Abbiamo la possibilità di fare cose importanti. In intesi io mi ispiro a Spalletti. E' un allenatore geniale che ha idee molto belle, perché trasmette alla squadra il coraggio di andare sempre a giocarsi le partite".