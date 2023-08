News Udinese | Paulo Sousa recupera i pezzi: Bohinen in gruppo

Dopo il pareggio per 2-2 in casa della Roma, la Salernitana godrà oggi di un giorno di riposo e si ritroverà domani alle 18. I granata saranno impegnati lunedì sera contro i bianconeri, nel primo match casalingo della stagione. La voglia di fare bene sarà massima, visto quanto fatto vedere all'Olimpico, con un Candreva in condizioni straordinarie.

Arrivano anche buone notizie per il tecnico Sousa che recupera Bohinen, ai box nel precampionato per degli acciacchi e pronto a debuttare il prossimo lunedì. Già venerdì, spiega Sky Sport, il norvegese aveva ripreso ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito l’infortunio alla coscia sinistra rimediato in amichevole contro l’Augusta a inizio agosto. Si proverà a recuperare anche Lorenzo Pirola, sebbene in quel caso la missione per lo staff sanitario potrebbe essere più complicata. La lesione al quadricipite destro, seppur di basso grado, non può essere sottovalutata e rischiare eventuali ricadute non sarebbe saggio.