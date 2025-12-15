Udinese News – Sozza non viene premiato: i voti della moviola

Due goal irregolari non visti dall'arbitro che viene richiamato due volte dal VAR: Sozza si corregge e dirige una gara poco sufficiente

15 dicembre

Per la prima volta in 4 partite, l’Udinese ha conquistato punti con l’arbitro Sozza, che ieri ha avuto una performance ritenuta ‘poco brillante’ e criticata all’unanimità. Ecco le opinioni delle principali testate:

GAZZETTA DELLO SPORT 5 — Cosa sarebbe accaduto senza l’ausilio del Var? Tra le due reti annullate all’Udinese, la seconda avrebbe sollevato più polemiche. Per il primo gol, la posizione di Davis è irregolare di pochi centimetri, e senza la tecnologia sarebbe stato difficile da determinare. Tuttavia, per il gol non concesso a Zaniolo, Sozza non si accorge del piede di Karlstrom che colpisce Lobotka da dietro. Si tratta di un contatto falloso, sebbene involontario: l'intervento del Var è stato corretto.

CORRIERE DELLO SPORT 5 — La prestazione di Sozza non è stata all’altezza, e da un arbitro internazionale ci si aspetta di più. Non sono tanto gli episodi che lo penalizzano (anche se il VAR salva lui su Lobotka), ma la gestione globale della gara, con un criterio tecnico (e anche disciplinare da rivedere) completamente inadeguato. L’arbitro di Seregno termina la partita con 25 falli fischiati e un solo cartellino (ma forse ce ne sarebbero stati altri da assegnare). Tiro di Bertola, Milinkovic Savic respinge male, Davis realizza, ma il VAR annulla: flag rossa nel VOR al momento dello scatto di Bertola, l’attaccante bianconero è leggermente oltre Buongiorno.

L’errore di Sozza sul gol annullato a Zaniolo è invece inaccettabile: l’Udinese riconquista il pallone grazie a un contrasto fra Karlström e Lobotka, con il primo che tocca e sfiora il tallone del piede destro dell’azzurro con la punta del sinistro. Ghersini da Lissone rileva l’infrazione e richiama l’arbitro per una revisione in campo: gol annullato.

Come accennato, ci sono aspetti disciplinari da rivedere per Sozza, che ha applicato malamente il suo metro: all'inizio non fischia nulla, poi fischia anche il minimo. In ogni caso, Zaniolo meritava un cartellino giallo per un fallo su Spinazzola, che gli viene assegnato quando colpisce in ritardo Elmas.

TUTTOSPORT 5,5 — Ci sono incertezze su diverse interpretazioni.

