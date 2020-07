Spal, Di Biagio: “Quando non raccogli punti diventa tutto difficile”

L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro l’Udinese. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Che cos’è che ha fatto la differenza tra voi e l’Udinese

“Quando succedono queste cose, un po’ tutto. Loro sono stati più incisivi e noi troppo passivi e poco reattivi. Hanno avuto qualcosa in più nel complesso“.

Ancora con la Spal il prossimo anno?

“Sì, indipendentemente dalla categoria e l’avevo già detto al presidente. Qui si lavora molto bene e ci sono i presupposti per fare un gran lavoro. Ma stasera è l’ultimo dei miei problemi perché mi sento responsabile dei risultati che non arrivano“.

Strefezza in panchina, perché?

“Dovevo centellinare le energie e le forze, guardando anche la situazione complessiva della squadra tra chi era stanco, chi infortuni e chi aveva già giocato“.

Le altre squadre che lottano per la salvezza mettono qualcosa in più?

“Abbiamo dimostrato molto in diverse partite. Quando non raccogli i punti, diventa tutto difficile. Dovevamo far vedere qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti per stanchezza, errori e distanze sbagliate. La volontà non era quella di subire e non fare gol. Il risultato è impietoso, volevamo fare una partita stile Milan ma non ci siamo riusciti“.

Non c’è più nulla da fare per la salvezza. Dove trovare le motivazioni ora?

“Normale che sia difficilissimo. Da domattina ripartirò per fare un miracolo calcistico. Finché la matematica non ci condannerà dovremo avere l’orgoglio e il buonsenso per ripartire nel rispetto delle molte persone che ci seguono“.