Spal, Gazzoli: “Pochissime speranze per la salvezza”

Il direttore generale della Spal, Andrea Gazzoli ha parlato dopo la sconfitta contro l’Udinese. Un 3-0 che lascia pochissime speranze per raggiungere la salvezza. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Rai: “Oggi avevamo una fiammella accesa, c’era ancora qualche possibilità per quanto riguarda la salvezza. Obbiettivamente la prestazione ed il risultato ci hanno lasciato pochissime speranze. Dobbiamo fare meglio e chiudere il campionato in maniera migliore“.

Approccio sbagliato

“Dovevamo partire in maniera diversa per fare un risultato diverso, ora è veramente difficile“.