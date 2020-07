Spal-Udinese, i precedenti del match

Domani allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal e Udinese si affrontano per la 31° giornata del campionato di Serie A. I ferraresi ultimi in classifica e distanti 13 punti dai friulani arrivano dalla batosta contro la Sampdoria. I bianconeri invece sentono ancora viva la rabbia per il pareggio arrivato allo scadere contro il Genoa, in una gara in controllo fino a 1o dalla fine per il gruppo di Gotti. Ecco i precedenti tra le due squadre:

Gare disputate a Udine 13

Gare disputate a Ferrara 12

Gare disputate in totale 25

Vittorie Udinese a Udine 6

Vittorie Udinese a Ferrara 3

Vittorie Udinese totali 9

Pareggi a Udine 5

Pareggi a Ferrara 3

Pareggi totali 8

Vittorie Spal a Udine 2

Vittorie Spal a Ferrara 6

Vittorie Spal totali 8

Reti Udinese a Udine 24

Reti Udinese a Ferrara 15

Reti Udinese totali 39

Reti Spal a Udine 13

Reti Spal a Ferrara 19

Reti Spal totali 32

I MARCATORI DI UDINESE-SPAL IN SERIE A



UDINESE

39 reti

Cinque reti: Pentrelli;

tre reti: Selmosson, Lindskog, Bettini;

due reti: Menegotti, Fontanesi, Samir, Okaka;

una rete: L.Zorzi, Rozzoni, Beretta, La Forgia, Milan, Perissinotto, Szoke, Ploger, Montico, Spartano, E. Soerensen, Rinaldi, Castaldo, Nuytinck, Thereau;

autoreti: Villa, Bozzao.

SPAL

32 reti

Tre reti: Bulent;

Due reti: Fontanesi, Bulent, Broccini, Rozzoni, Massei;

una rete: Colombi, Bennike, Ekner, Rossi, Di Giacomo,

Sandell, Macor, Novelli, Corelli, Ganzer, Morbello, Cervato, Mencacci, Sega, Borriello, Lazzari, Rizzo, Floccari, Petagna, Valoti;

autorete: Tagliavini.

I DOPPI EX

MELCHIOR CARLO

ZORZI BRUNO

RANCILIO EMILIO

DALLE VACCHE SILVANO

BRANDOLIN MARCO

MORELLI ARTURO

FONTANESI ALBERTO

DELL’ INNOCENTI GIANFRANCO

BIMBI MIDO

TABANELLI PAOLO

ROZZONI ORLANDO

MICHELI DANTE

MUZIO ENRICO

BAGNOLI OSVALDO

BOSDAVES IVANO

BIGON ALBERTINO

CORSI TITO

GALEONE GIOVANNI

PIGHIN DARIO

TROMBETTA MAURIZIO

SIVIERO FRANCESCO

MEZZINI MASSIMO

MARCHESI RINO

VANOLI RODOLFO

NAPPI MARCO

BREDA ROBERTO

BRUNIERA ANDREA

BIANCHI ANDREA

DE BIASI GIANNI

MANFREDINI THOMAS

BOTTEGHI STEFANO

ALLEGRI MASSIMILIANO

ZAMBONI MARCO

BEDIN MAURIZIO

LOCATELLI THOMAS

MERET ALEX

PONTISSO SIMONE

FELIPE DALBELO

Fonte: Udinese.it