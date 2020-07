SPAL-Udinese, la sfida tra i due peggiori attacchi della Serie A

NEWS UDINESE – Tra pochi minuti, alle 19:30, SPAL e Udinese si affronteranno in campionato con l’obiettivo di mettere in cascina punti utili alla salvezza. I ferraresi sono la squadra messa peggio, la formazione momentaneamente affidata a Luigi Di Biagio è ultima in Serie A a quota 19. Leggermente meglio i friulani che hanno già superato soglia trenta punti, i ragazzi di Luca Gotti scenderanno in campo con la speranza di allungare quanto più possibile su Genoa e Lecce prime inseguitrici. Oltre ad essere un incontro clou per la permanenza nel massimo campionato, quella tra Udinese e SPAL è anche la sfida tra i due peggiori attacchi della classifica. Con 27 reti messe a segno dai bianconeri e 23 dai biancazzurri, nessuno in questa stagione ha fatto peggio di loro. Almeno in Italia.