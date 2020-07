Spal-Udinese, probabili formazioni. Okaka cerca un posto dal 1′ minuto

Oggi alle ore 19:30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara andrà in scena il match tra Spal e Udinese, valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. Per la formazione di Di Biagio, a centrocampo Murgia parte dal 1′ minuto, in avanti Cerri e Floccari. Per i friulani invece a centrocampo trova spazio Walace al posto di Jajalo, sulla sinistra altra chance per Zeegelaar dopo l’errore sul rigore causato contro il Genoa. In avanti a far coppia con il ritrovato Lasagna, sarà molto probabilmente Okaka, in vantaggio su Nestorovski.

SPAL, (4-4-2)

Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Missiroli, Valdifiori, Strefezza; Cerri, Floccari.

UDINESE, (3-5-2)

Musso; Troost-Ekong, Nuytink, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.