Udinese-Monza | Spazio alle seconde linee: turnover in vista!

Udinese subito in campo. Dopo l'ottimo pareggio all'Olimpico contro la Lazio i bianconeri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi in vista del turno di Coppa Italia, mercoledì sera alla Dacia Arena contro il Monza . Seduta di scarico per coloro che hanno preso parte alla sfida di ieri. Parte fisica e partitella, invece, per gli altri. I bianconeri dovranno essere bravi a non sottovalutare un avversario comunque ostico, rinvigorito dal cambio allenatore. Con Palladino , infatti, i brianzoli hanno conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 partite giocate.

Visti gli impegni ravvicinati che complicheranno il percorso dei friulani da qui fino alla pausa per il Mondiale, Sottil opterà molto probabilmente di far rifiatare diversi suoi giocatori. Formazione che sarà quindi in gran parte rivoluzionata. Padelli prenderà il posto tra i pali di Silvestri, in difesa dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Nuytinck, giocatore un po'uscito dalle rotazioni difensive del tecnico piemontese. Accanto a lui ci saranno Perez e Ebosse. Sulle fasce chance per Ebosele e per Ehizibue. In mediana dal primo minuto ci sarà il ritorno di Jajalo mentre in attacco sarà il turno di Nestorovski a fare coppia con Success.