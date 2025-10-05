Udinese-Cagliari | Kabesele dedica speciale per il goal: le parole

L’Udinese non riesce a superare il Cagliari nella partita giocata in casa. Christian Kabasele, che ha segnato il gol del pareggio temporaneo, ha condiviso le sue impressioni al termine della partita allo stadio Bluenergy:
Il centrale dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni sulla dedica molto speciale del goal che è valso il pareggio
"Oggi ci è mancato solo il gol. Non siamo stati precisi e ci è mancata anche un po’ di serenità. Prendere un punto è comunque meglio di niente. Per me è stata una partita significativa oggi, visto che di recente ho perso mia nonna. La squadra aveva bisogno della mia presenza e io ho dato tutto per loro, mentre loro hanno dato tutto per me. Siamo una squadra unita e possiamo affrontare un campionato di alto livello. "
