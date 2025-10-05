Udinese-Cagliari | Kabesele dedica speciale per il goal: le parole

"Oggi ci è mancato solo il gol. Non siamo stati precisi e ci è mancata anche un po’ di serenità. Prendere un punto è comunque meglio di niente. Per me è stata una partita significativa oggi, visto che di recente ho perso mia nonna. La squadra aveva bisogno della mia presenza e io ho dato tutto per loro, mentre loro hanno dato tutto per me. Siamo una squadra unita e possiamo affrontare un campionato di alto livello. "