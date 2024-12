Notizie Udinese – La speranza del 2025! Le parole di Deulofeu sui social

L'anno che verrà potrebbe portare una grande gioia in casa Udinese: Gerard Deulofeu potrebbe ritornare in campo dopo più di due anni

Lorenzo Focolari Redattore 27 dicembre 2024 (modifica il 27 dicembre 2024 | 14:44)

L’avventura di Gerard Deulofeu all’Udinese è stata bruscamente interrotta da un infortunio che ha tenuto lontano dai campi il talento spagnolo per mesi (Marzo 2020 rottura crociato anteriore). Da quel momento è iniziato il calvario per l'attaccante che si è dovuto sottoporre a molteplici e delicati interventi chirurgici che lo hanno fatto stare lontano dai campi per più di due anni.

Un duro colpo per il calciatore e per tutta la tifoseria friulana, che aveva visto in Deulofeu uno dei protagonisti della stagione. La sua velocità, la sua tecnica sopraffina e la sua capacità di illuminare le partite con giocate geniali erano diventate un marchio di fabbrica dell’attacco bianconero. La lunga assenza di Deulofeu ha lasciato un vuoto inamovibile nella formazione friulana, costringendo la squadra a rivedere i propri equilibri.

La riabilitazione dell'attaccante è stata lunga e faticosa, ma il calciatore ha dimostrato una grande determinazione nel voler tornare a giocare al più presto. Di recente sui social ha pubblicato una foto su Instagram con scritto: "2025 let me dance again". Ecco le ultime di mercato: Fuori Okoye? Il punto <<<