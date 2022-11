Spezia-Udinese 1-1 / Il commento (live) del match: i friulani devono vincere

Oggi l'Udinese scende in campo con un solo obiettivo: vincere. Dopo un mese di Ottobre da dimenticare completamente (soprattutto la seconda parte) adesso il rilancio è praticamente obbligatorio. Il match contro lo Spezia è di fondamentale importanza, visto che l'Udinese ha sempre fornito grandi prestazioni contro le grandi ma si è perso con le più piccole. Non perdiamo altro tempo e partiamo con il commento dell'incontro.

La partita è vivace sin da subito con lo Spezia che al decimo minuto ha già la prima grande occasione da gol. Nzola si trova solo davanti a Silvestri, ma in allungo non riesce a superare il portiere italiano. Al ventesimo ci pensa Isaac Success a portare in vantaggio la società dei Pozzo, con un'azione personale incredibile e soprattutto grazie ad una palla favolosa di Lovric. Dopo qualche secondo, però, la doccia fredda visto che il gol viene annullato per fuorigioco. Oltre al danno anche la beffa visto che i liguri poi riescono a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Arkadiusz Reca. Dopo la rete del vantaggio, lo Spezia sembra poter sfondare e si resta a galla solo grazie alle parate di Silvestri. Su una mischia dopo un calcio d'angolo, però, arriva la scorribanda offensiva di Success che trova Lovric nel mezzo e porta la squadra sul pareggio. Sul 1-1 si conclude la prima frazione. Non perdere tutto ciò che succederà anche nella seconda <<<