Udinese – Spezia / Le parole di Cioffi: “Sono mancati i centimetri”

Ecco le parole al termine dell'incontro del mister bianconero. Una partita da dimenticare, ma bisogna continuare a lavorare

Sicuramente questo pomeriggio i tifosi bianconeri si aspettavano molto di più dal team bianconero. La squadra ha giocato una partita da dimenticare sotto diversi punti di vista, dato che è riuscita a non mettere in difficoltà una squadra che era in profonda crisi ed arrivava da quattro sconfitte di fila. Nel finale si evita anche la goleada visto che il centravanti albanese Rey Manaj sbaglia il rigore del momentaneo 4-1. Al termine dell'incontro ha detto la sua il mister Gabriele Cioffi che in questo pomeriggio ha visto andare in fumo diverse delle buone cose fatte vedere nelle ultime settimane dal suo team. Ecco le parole del coach toscano.