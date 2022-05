Udinese – Spezia / Marco Silvestri: “Chiediamo scusa ai tifosi”

Il team bianconero conclude l'ennesima partita della sua stagione, anche se non ha giocato in maniera clamorosa ed anzi perde questo incontro

Il team bianconero continua la sua stagione e si avvicina sempre di più la fine del campionato. La prestazione di oggi resta tutt'altro che da ricordare, stiamo parlando di due squadra che hanno dato tutto sul campo e costruito un match divertente, ma l'Udinese non è riuscito a prevalere. Alla fine sembra fare la differenza l'importanza del match che sicuramente volgeva dalla parte dello Spezia. Una squadra che proprio grazie alla vittoria di oggi è riuscita a conquistare i tre punti che mancavano per raggiungere l'aritmetica salvezza ed adesso può festeggiare l'ennesima permanenza nella massima serie del calcio italiano. Intanto non perdere le parole dei bianconeri al termine dell'incontro. A prendere in mano i pensieri del team ci ha pensato il portiere Marco Silvestri.