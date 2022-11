Spezia-Udinese / Le parole di Lovric: “Oggi abbiamo sofferto…”

Il team bianconero non trova la vittoria da sei match consecutivi. Ecco il pensiero del centrocampista sloveno e autore del gol: Sandi Lovric

Si è da pochi minuti conclusa la partita tra le due compagini bianconere. Alla fine nessuno dei due club riesce a portarsi a casa i tre punti finali ed anche oggi la posta va divisa in parti uguali. Ora l'udinese deve cercare di fare il miracolo contro i partenopei proprio tra qualche giorno. Il Napoli viaggia spedito e non sembra potersi fermare, ma questa Udinese ha dimostrato di poter fare male anche alle grandi del nostro campionato. Non perdere tutte le dichiarazioni dei bianconeri al termine di questo incontro. Ecco le parole dello sloveno Sandi Lovric autore del gol del pareggio finale.