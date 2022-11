Spezia-Udinese / Il punto sugli infortunati: ecco chi torna in campo

La squadra di Andrea Sottil si prepara per il prossimo impegno di campionato. Bisogna fare la conta degli infortunati, ecco tutti i dettagli

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottilcontinua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato, al momento stiamo parlando di una situazione abbastanza difficile e in cui bisogna continuare a dare il massimo per poterne uscire. Il team non riesce a vincere da diverso tempo e di conseguenza bisogna continuare a lavorare ed essere anche un po' testardi per poter migliorare agli errori delle ultime giornate. Bisogna anche guardare alla componente infortunati, visto che nel corso del match contro il Lecce ben tre titolari non hanno potuto dare il loro contributo. Delle assenze pesanti a cui bisogna far fronte per poter ritornare a dominare i match. Ecco chi potrebbe tornare già contro lo Spezia.

Il protagonista e quasi sicuro rientrante di questo articolo è Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno è molto importante nello scacchiere tattico del mister, visto che regala equilibrio oltre che ottime prestazioni. Nelle prossime ore si saprà di più sulle sue condizioni, ma al momento la possibilità che lui scenda in campo è veramente alta. Sta al tecnico vedere se dal primo minuto oppure solo a gara in corso. La situazione per gli altri due degenti non è molto semplice, ecco l'analisi sulle condizioni di Destiny Udogie e Rodrigo Becao.

Tutti gli infortunati — Per Destiny Udogie è difficile un rientro già la prossima, visto che non si vuole rischiare l'aggravare di un infortunio abbastanza banale (si parla di un affaticamento). Situazione diversa per Becao che al 99% non ci sarà nemmeno contro lo Spezia e si proverà un recupero last minute solo per la partita contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Il fantasista del team è sommerso dalle offerte e dagli interessamenti. Ecco dove potrebbe finire Gerard Deulofeu. Arriva una vera e propria bomba di mercato <<<