Udinese – Lo Spezia si arrende e Marino sorride: un altro colpo in arrivo?

Pierpaolo Marino sta premendo il piede sull'acceleratore. Il ds dell'Udinese non ha intenzione di fermarsi. A breve arriverà la firma di Samardzic. La trequarti adesso è sistemata. Le lacune da colmare però non sono poche. Serve un difensore e serve in fretta. A centrocampo un altro rinforzo non sarebbe affatto male. Il primo obiettivo, però, al momento è solo ed esclusivamente l'attacco. Siamo tutti stanchi di veder giocare una squadra che costruisce tanto ma che conclude poco. De Paul ormai fa parte del passato. Non può più pensarci lui a risolvere i problemi dei bianconeri in mezzo al campo. Serve un bomber e serve subito. Il testa a testa con lo Spezia è iniziato ma l'Udinese sembra essere in vantaggio sul centravanti. Ecco di chi stiamo parlando.

Tra Spezia e Udinese

Il centravanti in questione è David Strelec. Più volte vi abbiamo parlato di lui. Sono tanti i nomi che la società friulana starebbe monitorando e che potrebbe permettersi visto il budget a disposizione. L'attaccante slovacco però avrebbe attirato l'attenzione su di sé. Partiamo dal presupposto che è giovanissimo. Ha 20 anni. L'Udinese a breve chiuderà per Samardzic (19 anni). Puntare su un altro 20enne potrebbe essere un azzardo. La famiglia Pozzo però ha dimostrato di sapersi districare molto bene nel mondo del calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di giovani prodigi. Ma veniamo a noi.

Occhi sullo slovacco

Strelec piace anche allo Spezia. La società ligure sta cercando un rinforzo in attacco ma la pista che porta allo slovacco potrebbe presto saltare. Perché? Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, lo Spezia sta virando nelle ultime ore su Jorgen Strand Larsen. L'attaccante norvegese ha 21 anni e milita nel Groningen. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 3.5 milioni. Questo interesse nei confronti del norvegese lascerebbe a Marino la strada spianata. Quanto costa Strelec?

Valore di mercato?

Lo slovacco non ha un valore di mercato altissimo. Dovrebbero bastare circa 800.000 euro per potersi aggiudicare il suo cartellino. L'Udinese però sembra non avere fretta e preferirebbe valutare con calma tutti i possibili candidati. Gotti intanto trema. L'inizio del campionato si avvicina e lui non ha ancora il suo bomber.