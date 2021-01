Spezia-Udinese – Gara affidata all’arbitro Di Martino

Ecco le designazioni arbitrali per il lunch match di domenica tra liguri e friulani, valevole per la prima giornata del girone di ritorno

Redazione

UDINE - Manca poco al ritorno in campo dell'Udinese, che sarà impegnata in un'altra sfida molto importante. I friulani, infatti, se la vedranno nel lunch match di domenica 31 gennaio contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una partita fondamentale per la stagione dei bianconeri guidati da Luca Gotti, ancora alla ricerca della prima vittoria del 2021. I tre punti in casa Udinese, infatti, mancano da circa 2 mesi: l'ultima volta, gli aveva conquistati in trasferta contro il Torino, battuto in rimonta per 3-2. Da allora, sono arrivati solamente 5 pareggi e 4 sconfitte, che hanno complicato un po' la classifica della squadra. Attualmente, i friulani sono al 14esimo posto con 18 punti, solo 4 in più del Cagliari terz'ultimo.

Dunque, la partita contro lo Spezia, che attualmente ha gli stessi punti, sarà fondamentale per tornare a vincere e per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Inoltre, nella giornata di ieri la società ha ufficializzato l'acquisto di Fernando Llorente, centravanti spagnolo di grande esperienza. Gotti potrà contare su di lui per cercare di tornare a segnare con più regolarità e per riprendere a correre in campionato. Nella giornata di ieri è stato anche ufficializzato l'addio di Kevin Lasagna, che si è trasferito all'Hellas Verona. Nel frattempo, tra un'operazione di mercato e l'altra, questa mattina sono arrivate le designazioni arbitrali per i match della prima giornata del girone di ritorno.

La gara tra Spezia e Udinese sarà diretta dall'arbitro Antonio Di Martino, della sezione di Teramo. Classe 1987, ha esordito in Serie A nel maggio 2017, in occasione della sfida tra Bologna e Pescara, facendo poi altre direzioni in questi anni. Ad aiutarlo come guardalinee ci saranno il signor Pagnotta e il signor Di Gioia, mentre il IV uomo sarà il signor Marchetti. Al controllo VAR ci sarà il signor Abbattista, mentre l'assistente al VAR sarà il signor Preti.