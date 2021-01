Spezia-Udinese, Musso: “Vittoria frutto del lavoro settimanale. E sulla classifica”

Le parole del portiere dell'Udinese, Juan Musso, al termine della sfida di campionato contro lo Spezia vinta dai friulani

UDINE - Dopo la difficile vittoria sul campo dello Spezia oggi pomeriggio all'ora di pranzo, l'Udinese può dirsi una delle compagini più soddisfatte in questa giornata di campionato. Il goal di Rodrigo De Paul ha permesso ai bianconeri di Luca Gotti di battere una diretta concorrente nella lotta salvezza. Finale con il brivido visti i due cartellini rossi che sono stati sventolati in faccia all'argentino e a Riccardo Saponara.

LE PAROLE - Una volta terminato l'incontro, i microfoni di DAZN hanno intercettato Juan Musso. Il portiere ha detto la sua sulla vittoria odierna da parte dei friulani: "Il nostro scopo era quello di venire qui per prenderci tre punti. L'obiettivo era quello di interrompere una serie di risultati negativi. Ci siamo misurati contro una squadra tosta e molto aggressiva. Tuttavia abbiamo fornito una buona prestazione, come avevamo sempre fatto in questo campionato. Difficilmente abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Sapevamo che i risultati prima o poi sarebbero cambiati. Perciò siamo scesi in campo tranquilli e consapevoli del modo in cui avevamo lavorato questa settimana. La vittoria è frutto del sacrificio".