Spezia, Volpi: “Abbiamo chiesto di posticipare la prima giornata”

La prima giornata della Serie A 2020/2021 vedrà l’Udinese affrontare il neopromosso Spezia. La squadra ligure ha concluso per ultima il campionato di Serie B, con le gare di Playoff. Il presidente dei bianconeri, Gabriele Volpi ha chiesto il rinvio della prima gara, come anno ottenuto Inter e Atalanta. Queste le sue parole di Volpi ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto la stessa richiesta di Inter e Atalanta per posticipare la prima giornata. Le prime tre partite in casa le giocheremo al Manuzzi di Cesena i lavori al Picco vanno avanti. Obiettivi? La salvezza, ma anche mantenere sana la società. Non abbiamo mai avuto debiti, abbiamo sempre pagato i giocatori anche durante il lockdown, mantenendo così le motivazioni alte. Ora vedremo quali introiti ci saranno in serie A. C’è sicuramente l’intenzione di costruire una squadra competitiva. Il rinnovo con Italiano non è stato difficile. Ha fatto tre promozioni consecutive, era ambito da diverse società, ma soprattutto negli ultimi mesi si è affezionato alla realtà e abbiamo rinnovato per tre anni con soddisfazione“.