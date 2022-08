News Udinese | Lo Sporting dice no, il futuro di Walace è in bilico

Come riportato dai media lusitani, l'Udinese avrebbe offerta circa 2 milioni di euro per il giovane centravanti. Lo Sporting, però, avrebbe rifiutato l'offerta perché ritenuta ancora troppo bassa. Per acquistare il loro giovane talento, la famiglia Pozzo dovrà spendere molto di più. Seguiranno aggiornamenti in merito. Ma non è tutto. Ci sono anche aggiornamenti per quanto riguarda il mercato in uscita!