Mercato Udinese – Sprint del Napoli per Lucca! Le ultime

Mentre le squadre rivali per il prossimo titolo sono ancora in fase di preparazione, il Napoli continua a muoversi con decisione anche sul mercato. Dopo aver chiuso l'affare De Bruyne per il centrocampo e aver completato l'arrivo di Marianucci in difesa, il direttore sportivo Manna è ora impegnato nell'aggiungere un nuovo elemento in attacco. Il nome in questione è Lorenzo Lucca, e nel corso della settimana è previsto un nuovo incontro con l'Udinese per raggiungere un accordo definitivo.