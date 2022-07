News Udinese – Prime offerte per il nuovo attacco: rassegna stampa

Oggi inizia ufficialmente il calciomercato estivo e, di conseguenza, la stagione 2022/23.Il club friulano sta facendo il possibile per arrivare pronto all'appuntamento del 13 Agosto, quando all'esordio in campionato dovrà sfidare i Campioni d'Italia.

Al momento le trattative in entrata sono bloccate in attesa di chiudere gli affari in uscita, per esempio Deulofeu al Napoli.