Udinese – Dalla squadra bianconera al Tottenham / Un affare clamoroso

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Nel frattempo un ex titolare continua a giocare a livelli clamorosi

La squadra bianconera ha posseduto il suo cartellino per diverso tempo. Dopo una prima stagione clamorosa, però, sembrava non poter più raggiungere quei livelli. Questo è stato il motivo principale di una sua cessione solo un paio di stagioni fa. Stiamo parlando di un vero e proprio talento in mezzo al campo. Quest'anno ha raggiunto cifre (dal punto di vista realizzativo) davvero incredibili. Non è un caso che la maggior parte delle società di alta classifica lo abbiano messo sotto osservazione e pensano a lui proprio per poter regalare un rinforzo ai propri mister. Se ancora non si fosse capito, ecco il profilo del talento al centro dell'articolo.