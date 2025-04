Udinese News – Marcolin: “La squadra ha preso una pausa di riflessione…”

Dario Marcolin, opinionista per Dazn, ha analizzato il recente periodo dell'Udinese, esprimendosi in una recente intervista. "L'Udinese ha preso una pausa di riflessione e ora deve ritrovare la sua identità. Contro il Milan, ho notato una squadra più 'leggera' in fase difensiva. Non si può permettere di sprecare il pallone. In particolare, la prestazione difensiva contro i rossoneri non è stata all'altezza".