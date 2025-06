Udinese – Zico: ” Vorrei ammirare la squadra in Champions…” Le parole

Zico è tornato in Friuli ed è stato accolto calorosamente dai tifosi all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Oltre a posare per alcune foto con i presenti, ha risposto a diverse domande. Segue ancora con interesse le sorti della sua Udinese, quando riesce a guardare le partite in Brasile e ha un grande sogno che spera un giorno di vedere avverato: "Spero un giorno di vedere l’Udinese lottare per il titolo, per lo scudetto, e non limitarmi a essere contento per una salvezza ottenuta con largo anticipo. Vorrei ammirarla in Champions League: questo è il desiderio di una società e spero che un giorno sia anche il destino dell’Udinese".