Notizie Udinese – La squadra si prepara per il ritiro: le date ufficiali

Gli uomini di Runjaic si preparano per il ritiro estero che durerà fino a Sabato 2 Agosto: i dettagli attuali

Lorenzo Focolari Redattore 20 luglio - 09:35

Con il test contro l’Opatija e il successivo allenamento al Bruseschi è terminata la prima fase della preparazione per l’Udinese che lunedì, di buon mattino, si ritroverà al ‘Friuli’ per la partenza verso il ritiro di Lienz. La squadra ci rimarrà fino a sabato 2 agosto. Una dozzina di giorni in cui Runjaic e lo staff si concentreranno sul lavoro per la crescita di condizione della squadra e lo sviluppo di nuove soluzioni tattiche, mentre gli uomini mercato si occuperanno di modellare la nuova rosa.

Si cercano un nuovo difensore e un attaccante, mentre si avvicina la chiusura con il Ludogorets per l’arrivo di Jakub Piotrowski, giocatore che Runjaic ha già indicato un anno fa come innesto prezioso per la mediana. Diversi giocatori sono destinati a lasciare il gruppo, per trovare possibilità di impiego altrove: Ballarini, Buta e Pizarro sono alcuni dei nomi. Potrebbe andare in prestito Simone Pafundi, che continua ad essere corteggiato da importanti club in serie B.

Tutti saranno comunque ulteriormente valutati dal tecnico tedesco nei prossimi test. L'Udinese ha ufficializzato solamente l'amichevole con il Werder Brema il prossimo 9 agosto, quando la squadra sarà già rientrata in Italia. In mezzo ci sono anche i test, già noti, contro il Qatar sabato 26 luglio e contro lo Strasburgo il 30. Il lavoro è finalizzato ad essere pronti al via del campionato lunedì 25 agosto nel derby casalingo contro il Verona, ma un risultato positivo è atteso anche all'esordio in Coppa Italia contro la Carrarese il 18.