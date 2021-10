News Udinese – La squadra è prima! / Davanti a Chelsea e City

La società bianconera è prima in una speciale classifica, andiamo a vedere di cosa si tratta. Non mancano le sorprese

La società bianconera continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Il più vicino rimane quello di domenica, quando alle ore 15, alla Dacia Arena, andrà in scena il match tra Udinese e Bologna, valido per l'ottava giornata di campionato. Intanto Luca Gotti sorride perché finalmente un giocatore di peso riesce a tornare ad allenarsi con i compagni e potrà essere dell'incontro domenica. Continua intanto la ricerca da parte della società di un giocatore offensivo, dato che in caso di cambio modulo, servono delle ali d'attacco. Ieri, però è arrivato il primato in una specialissima classifica. Ecco di cosa stiamo parlando.

Primo posto

Secondo il CIES, dietro l'Udinese come si può evincere dal titolo troviamo il Chelsea e l'Atalanta che occupano rispettivamente secondo e terzo gradino del podio. Un po' più attardato il Manchester City che si trova all'ottavo posto. La graduatoria riguarda la percentuale di minuti in cui sono stati in campo giocatori stranieri. Questa di certo non è una sorpresa per la società friulana, dato che nell'undici titolare l'unico italiano presente è il portiere Marco Silvestri. Più che altro bisogna analizzare se questo può essere un bene o un male.

Un bene o un male?

Sono parecchi anni che i bianconeri fondano le loro squadre su giocatori stranieri e questa politica ha sempre funzionato. Perciò (come si suol dire) squadra che vince non si cambia ed è proprio questa l'idea di tutta la dirigenza friulana. Logico è che tenere la stessa squadra per diverse stagioni è praticamente impossibile, infatti più che squadra che vince non si cambia, sarebbe più corretto dire: "Idea che vince non si cambia". Anche perché a differenza di molte altre società, i giocatori stranieri all'Udinese non vengono presi a casaccio, ma c'è un reparto scouting che funziona alla perfezione da parecchi anni. Basta pensare e vedere Samardzic o Molina. Non finisce qua, Marino ha un'idea che potrebbe far impazzire i tifosi: eccola <<<