Rassegna Stampa | La squadra vuole convincere / Al Franchi pronti a tutto

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita , la partita di domenica pomeriggio contro il Bologna ha dimostrato che l'Udinese continua a fare paura. Stiamo parlando di un gruppo che imprende calcio e non ha nessuna paura, con l'obiettivo di mettere in difficoltà gli avversari.

Si avvicina il prossimo incontro di campionato e stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice, dato che dall'altra parte arriverà una Fiorentina in piena lotta per un posto in Europa.