News Udinese – La squadra si gode le vacanze, ma… / Tutte le ultime

La squadra bianconera continua a godersi le vacanze, il team ha ancora qualche giorno a disposizione. Intanto ecco tutte le novità

La squadra bianconera continua a godersi il suo periodo di riposo. Le vacanze dureranno ancora per qualche giorno e tutti stanno cercando di riposarsi e garantirsi un po’ di svago. Al ritorno sul campo da calcio, il 6 di Gennaio, ci sarà una squadra tutt’altro che facile da affrontare. Stiamo parlando della Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. Il team gigliato è una delle sorprese più grandi in questo inizio di campionato e fino a questo momento non ha ancora deluso le aspettative, anzi, superandole nella maggior parte delle situazioni. Il tecnico Gabriele Cioffi lo sa e sa anche che sarà un match tutt’altro che semplice. Andiamo a vedere quali tecniche potrebbe utilizzare per arginare la società viola.

Il modulo

In campo dovrebbe essere riconfermato il più classico dei 3-5-2, dato che: squadra che vince non si cambia ed è questo il diktat per l’Udinese in questi giorni. La società sembra essersi ritrovata e deve soltanto trarre dei benefici da tutto il lavoro fatto in precedenza. Gli ultimi incontri hanno parlato chiaro ed oramai la crisi bianconera sembra esser stata chiusa. Ben due vittorie ed un pareggio nei primi tre match da tecnico per il mister toscano. Sicuramente ci si trova sulla strada giusta, ma non ci possono essere dei cali di concentrazione.

L'idea

Il tecnico non è un uomo che perde tempo, anzi, si starà godendo questi attimi con la famiglia, ma allo stesso tempo, probabilmente, potrebbe star già pensando allo stile di gioco da attuare contro la Fiorentina. Squadra che nelle ultime ore ha anche comprato un nuovo talento che faceva gola a diversi club, stiamo parlando di Ikoné. Il match sarà molto difficile, ma come detto in precedenza, l'Udinese non ha nessuna intenzione di farsi sottomettere o abbassarsi e difendere, anzi, vuole giocarsela a viso aperto.